Зарядить понад 20 смартфонів чи рацій: винахідник з Дніпра створив повербанк для фронту

Розробник з Дніпра Ігор Кочет винайшов портативний повербанк, який зможе заряджати телефони та рації навіть на тих позиціях, де немає електропостачання.

Розробка містить три потужні батареї всередині, ззовні дерев’яний корпус – ящик з-під набоїв, та безліч роз’ємів. Зокрема, сім прикурювачів та 11 USB.

Приладу достатньо, аби зарядити щонайменше два десятки смартфонів чи рацій. Або ж – будь-які інші прилади, що споживають 5 чи 12 вольт.

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– Генератор виробляє 1 кіловат, це тисячу ват, а телефон потребує 5 ват. Застосування повербанку економить ресурс генератора і це зручніше. Цю штуку можна зарядити десь в другому місці та відвезти хлопцям на передову, щоб вони в тиші зарядили свої акумулятори, телефони, – сказав Ігор.

Ідея створити такий прилад виникла після спілкування з військовими. Все для того, аби полегшити процес зарядки пристроїв навіть на тих позиціях, де немає електропостачання. Повербанк працює і від автомобільного акумулятору.

Макет приладу Ігор розробив на комп’ютері. Аби корпус був максимально містким, прорахував все до дрібниць.

Частину комплектуючих придбав в інтернеті за власні гроші, а слоти друкував на 3D принтері. Повербенком задоволений, втім вже має плани на наступну модель.

– Це демаскувальний ефект, а ще хлопці кажуть, що є можливість поставити сонячну панель та заряджатись від неї. Спробую ще на літієвих, це менша вага, більша ємність, але цей варіант буде дорожчий, – сказав він.

І попри те, що новий удосконалений варіант буде дорожчим, зупинятися на виготовленні таких потужних і економних повербенків не збирається. Каже, що це це найменше, чим нині може допомагати нашим захисникам, тут, в тилу.

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