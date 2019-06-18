Загар на солнце: в чем опасность и правила

Лето в разгаре, солнце печет невыносимо и бьет все температурные рекорды. Как же защитить кожу от излучения? Дерматологи предупреждают: загорать вредно. Солнце с каждым годом становится все более агрессивным. И чрезмерное потребление его лучей грозит смертельными болезнями. Только в Соединенных Штатах от рака кожи каждый час умирает один человек.

Ведущий программы Факты Петр Демьянчук вместе с женой и сыном недавно отдыхал на море. Загорать любит, но кремами принципиально не пользуется. Чтобы не обгореть – идет с пляжа в 12 часов дня, а возвращается уже после 5 вечера.

В 2 часа дня на киевском пляже – людей как сельди в бочке. Кто-то ищет спасения от жары в воде, кто-то в тени. Здесь палящего солнца практически не боятся.

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Меланома, псориаз, атопический дерматит – ученые вместе с врачами разрабатывают новые методы терапии. Но пока наиболее эффективна – профилактика. До 18 лет организм накапливает вредное облучение. Поэтому солнечные ожоги в детстве вдвое увеличивают риск рака кожи.

Врачи говорят, что смазывать кожу необходимо еще перед выходом из дома. Защита нужна не только на солнце, но и когда облачно и даже во время прогулки среди каменных джунглей.

На самом деле защитить кожу и себя достаточно просто. Хорошее очищение, увлажнение и обязательно крем от солнца. А если к этому летнему коктейлю добавить еще здоровое питание, спорт и игры на свежем воздухе – о частых болезнях и старении кожи можно забыть как минимум до следующего лета.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как выбрать солнцезащитный крем.

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