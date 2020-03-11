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Факти / Відео / Україна

Застаріле обладнання та затримки зарплати: в яких умовах працюють шахтарі на Львівщині

В Україні тисячі шахтарів, які ризикуючи життям, п’ять днів на тиждень проводять під землею. На глибині 550 метрів кожна секунда може стати для них останньою. Головне в такій роботі – це безпека. На Львівщині діють шість шахт, хоча колись їх було десять.

До прикладу, на шахті Степова працює понад 1,2 тис. людей. Кожен цінує працю, бо у Червоноградському регіоні це найкраща робота. Та попри складну та небезпечну працю, гірникам постійно доводиться вибивати чесно зароблені зарплати. Від них і їхніх проблем просто відмахуються рукою. Деталі у сюжеті Мирослави Прокопюк.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, чому на Волині з 9 копалень працюють лише дві.

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