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Пробки, автобусы фанатов и любимые хиты: как Иглесиас зажег в Киеве

Харизматичный и романтический – самый популярный представитель латиноамериканской музыки в мире – Энрике Иглесиас дал концерт на НСК Олимпийский.

Шоу собрало тысячи поклонников. Это второй визит певца в Украину. Его ждали 11 лет. Энрике Иглесиас – испанский певец, автор песен и продюсер. Выпустил более 40 синглов и 10 альбомов с тиражом – 170 миллионов.

Пробки вокруг НСК Олимпийского, автобусы поклонников со всей страны и длинные очереди на входе.

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Наэлектризованная атмосфера, взаимодействие с залом, визуальные эффекты, любимые хиты на английском и испанском – поклонники от шоу в восторге.

С этим шоу Энрике гастролирует по всему миру. Началось турне еще осенью из Будапешта. Затем были Южная Америка, Азия и США. После Украины певец будет зажигать главные сцены Лондона, Дублина и Парижа.

К слову, из-за концерта певца Энрике Иглесиаса в Киеве ограничивали на вход станции Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.

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