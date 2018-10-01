Пробки, автобусы фанатов и любимые хиты: как Иглесиас зажег в Киеве
Харизматичный и романтический – самый популярный представитель латиноамериканской музыки в мире – Энрике Иглесиас дал концерт на НСК Олимпийский.
Шоу собрало тысячи поклонников. Это второй визит певца в Украину. Его ждали 11 лет. Энрике Иглесиас – испанский певец, автор песен и продюсер. Выпустил более 40 синглов и 10 альбомов с тиражом – 170 миллионов.
Пробки вокруг НСК Олимпийского, автобусы поклонников со всей страны и длинные очереди на входе.
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Наэлектризованная атмосфера, взаимодействие с залом, визуальные эффекты, любимые хиты на английском и испанском – поклонники от шоу в восторге.
С этим шоу Энрике гастролирует по всему миру. Началось турне еще осенью из Будапешта. Затем были Южная Америка, Азия и США. После Украины певец будет зажигать главные сцены Лондона, Дублина и Парижа.
К слову, из-за концерта певца Энрике Иглесиаса в Киеве ограничивали на вход станции Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!