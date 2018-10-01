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Затори, автобуси фанатів і улюблені хіти: як Іглесіас запалив у Києві

Харизматичний та романтичний – найпопулярніший представник латиноамериканської музики в світі – Енріке Іглесіас дав концерт на НСК Олімпійський.

Шоу зібрало тисячі прихильників. Це другий візит співака до України. Його чекали 11 років. Енріке Іглесіас – іспанський співак, автор пісень та продюсер. Випустив понад 40 синглів та 10 альбомів, з тиражем – 170 мільйонів.

Затори навколо НСК Олімпійського, автобуси шанувальників з усієї країни та довжелезні черги на вході.

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Наелектризована атмосфера, взаємодія із залом, візуальні ефекти, улюблені хіти англійською та іспанською – шанувальники від шоу в захваті.

З цим шоу Енріке гастролює по всьому світу. Почалося турне ще восени з Будапешта. Потім були Південна Америка, Азія та США. Після України співак запалюватиме головні сцени Лондона, Дубліна та Парижа.

До слова, через концерт співака Енріке Іглесіаса у Києві обмежували на вхід станції Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого.

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