Пробки в Киеве: причины и реально ли освободить город от бешеного трафика
Киевские пробки на двенадцатом месте по интенсивности в мире. С каждым годом ситуация только ухудшается – машин становится больше, а культуры водителей – меньше.
Столичные же власти годами обещает ситуацию исправить.
За год, проведенный в пробках, один киевлянин мог бы посмотреть 201 серию Игры престолов или 130 футбольных матчей. Это данные исследования компании, которая производит навигаторы.
Хаотично припаркованные авто – еще одна причина пробок. Специально оборудованных бесплатных площадок в Киеве не хватает. С платными – ситуация лучше, но не все готовы платить.
Полицейские ежедневно штрафуют по 200 нарушителей. Еще полторы сотни машин эвакуаторы увозят на штраф-площадки.
Ранее мы писали, что Киев занял третье место в Европе по уровню пробок.