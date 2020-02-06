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Факты / Видео / Украина

Пробки в Киеве: причины и реально ли освободить город от бешеного трафика

Киевские пробки на двенадцатом месте по интенсивности в мире. С каждым годом ситуация только ухудшается – машин становится больше, а культуры водителей – меньше.

Столичные же власти годами обещает ситуацию исправить.

За год, проведенный в пробках, один киевлянин мог бы посмотреть 201 серию Игры престолов или 130 футбольных матчей. Это данные исследования компании, которая производит навигаторы.

Хаотично припаркованные авто – еще одна причина пробок. Специально оборудованных бесплатных площадок в Киеве не хватает. С платными – ситуация лучше, но не все готовы платить.

Полицейские ежедневно штрафуют по 200 нарушителей. Еще полторы сотни машин эвакуаторы увозят на штраф-площадки.

Ранее мы писали, что Киев занял третье место в Европе по уровню пробок.

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