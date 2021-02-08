Пробки в Киеве и более метра снега в Карпатах: Украина страдает от непогоды
Из-за непогоды в Украине 8 февраля Киев утром остановился в пробках, жители Луцка страдают от снегопадов, а в Ровенской области, Карпатах — настоящий зимний апокалипсис.
С последствиями непогоды в столице и регионах борются работники коммунальных служб. С ночи на главных автодорогах работает спецтехника, а сотрудники чистят тротуары.
Коммунальным службам помогают патрульные, которые сопровождают спецтехнику, чтобы та расчищала дорогу быстрее.
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Из-за сложных погодных условий украинцы попадали в затруднительное положение. В Карпатах на протяжении суток из снежных заносов вытащили три кареты скорой помощи и три автобуса, в которых находились более полусотни пассажиров. В регионе намело больше метра снега.
Непогода не утихнет в Украине и завтра, поэтому спасатели советуют украинцам быть осторожными и по возможности не оставлять свои дома.
Погода в Украине в феврале
Синоптики прогнозировали, что в феврале следует ожидать умеренных морозов.
Кроме того, в течение месяца прогнозируются снегопады.
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