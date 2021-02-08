Пробки в Киеве и более метра снега в Карпатах: Украина страдает от непогоды

Из-за непогоды в Украине 8 февраля Киев утром остановился в пробках, жители Луцка страдают от снегопадов, а в Ровенской области, Карпатах — настоящий зимний апокалипсис.

С последствиями непогоды в столице и регионах борются работники коммунальных служб. С ночи на главных автодорогах работает спецтехника, а сотрудники чистят тротуары.

Коммунальным службам помогают патрульные, которые сопровождают спецтехнику, чтобы та расчищала дорогу быстрее.

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Из-за сложных погодных условий украинцы попадали в затруднительное положение. В Карпатах на протяжении суток из снежных заносов вытащили три кареты скорой помощи и три автобуса, в которых находились более полусотни пассажиров. В регионе намело больше метра снега.

Непогода не утихнет в Украине и завтра, поэтому спасатели советуют украинцам быть осторожными и по возможности не оставлять свои дома.

Погода в Украине в феврале

Синоптики прогнозировали, что в феврале следует ожидать умеренных морозов.

Кроме того, в течение месяца прогнозируются снегопады.

Подробнее о погоде в Украине в феврале 2021 читайте на Фактах ICTV.