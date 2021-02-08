Затори у Києві та понад метр снігу у Карпатах: Україна потерпає від негоди

Через негоду в Україні 8 лютого Київ зранку зупинився у заторах, мешканці Луцька потерпають від снігопадів, а у Рівненській області, Карпатах – справжній зимовий апокаліпсис.

З наслідками негоди у столиці та регіонах борються працівники комунальних служб. З ночі на головних автошляхах працює спецтехніка, а співробітники чистять тротуари.

Комунальним службам допомагають патрульні, які супроводжують спецтехніку, щоб та розчищала шляхи швидше.

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Через складні погодні умови українці потрапляли до скрутного становища. У Карпатах упродовж доби зі снігових заметів витягнули три карети швидкої допомоги та три автобуси, у яких перебувало понад півсотні пасажирів. У регіоні намело понад метр снігу.

Негода не вщухне в Україні і завтра, тому рятувальники радять українцям бути обережними та за можливості не полишати своїх домівок.

Погода в Україні у лютому

Синоптики прогнозували, що у лютому варто очікувати помірних морозів.

Крім того, протягом місяця прогнозуються снігопади.

Детальніше про погоду в Україні у лютому 2021 читайте на Фактах ICTV.