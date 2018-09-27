Завод дронов в Кропивницком: когда откроют и какие будут производить

В Кропивницком на базе летной академии открыли центр для разработки беспилотников. Помогать преподавателям и курсантам развивать современные технологии будут корейские партнеры.

Со временем планируют открыть завод по производству беспилотных летательных аппаратов. Ведь сейчас дроны незаменимы во многих сферах современной жизни.

Спасают, патрулируют, доставляют грузы и незаменимы в сельском хозяйстве. За беспилотными аппаратами – будущее, уверены в летной академии Кропивницкого и демонстрируют возможности беспилотников.

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Дроны помогают в спасательных операциях. Есть и такой, который создан для проверки высоковольтных линий – садится на них и сканирует состояние проволоки, находя повреждения. Оборудован видеокамерой и специальными приборами.

В планах – открыть завод в Кропивницком, а это минимум полсотни рабочих мест. Отсюда дроны будут отправлять всему миру. Сейчас заказать коптеры уже готовы четыре страны. Ведь изготовлены в Украине, они значительно дешевле.

К слову, съедобные пакеты – изобрели студенты Сумского института пищевых технологий. Пакеты разлагаются через месяц, а при желании их можно даже съесть, как лапшу.

Опубликовано Сентябрь, 27 в 21:38



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