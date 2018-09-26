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Новые штрафы героям парковок: сколько и как будут ловить

Уже завтра будет плохо хамам, которые паркуют свои машины, где им захочется – на местах для инвалидов, на полосе движения машин, в два ряда возле торговых центров с парковками, на дорогах, с которых поворачивают, на пешеходных переходах.

Интересно, что полиции возле таких красавцев нет никогда. Но, похоже, завтра всем этим героям придется заплатить за то, чего делать нельзя.

С 27 сентября в Украине вступают в силу новые штрафы за неправильную парковку.

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По новым правилам, если вас застанут на месте – то штраф выпишут сразу и протокол вручат прямо в руки. Если авто никому не мешает – минимальное взыскание – 255 гривен. Если заплатите в течение 10 дней – получите скидку – 50%. Неуплаченный штраф ежемесячно удваиваться.

Больше заплатите, если припаркуете авто на места людей с инвалидностью – штраф от 1200 до 1700 гривен.

Ранее Факты ICTV писали о штрафах и как проверяют предпринимателей на нелегальных работников.

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