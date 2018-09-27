Завод дронів у Кропивницькому: коли відкриють та які виготовлятимуть
У Кропивницькому на базі льотної академії відкрили центр для розробки дронів. Допомагати викладачам та курсантам розвивати сучасні технології будуть корейські партнери.
З часом планують відкрити завод із виробництва безпілотних літальних апаратів. Адже нині дрони незамінні в багатьох сферах сучасного життя.
Рятують, патрулюють, доставляють вантажі та незамінні у сільському господарстві. За безпілотними апаратами – майбутнє, впевнені у льотній академії Кропивницького і демонструють можливості дронів.
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Дрони допомагають у рятувальних операціях. Є й такий, що створений для перевірки високовольтних ліній – сідає на них і сканує стан дроту, виявляючи пошкодження. Обладнаний відеокамерою і спеціальними приладами.
У планах – відкрити завод у Кропивницькому, а це щонайменше півсотні робочих місць. Звідси дрони відправлятимуть всьому світу. Нині замовити коптери вже готові чотири країни. Адже виготовлені в Україні, вони значно дешевші.
До слова, їстівні пакети – винайшли студенти Сумського інституту харчових технологій. Пакунки розкладаються через місяць, а при бажанні їх можна навіть з’їсти, як лапшу.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!