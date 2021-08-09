Завод рапанов и крафтовые вина: на Николаевщине открыли уникальный маршрут для туристов

Открыть юг страны за один день — вполне реально. Николаевщина разрабатывает ряд туристических маршрутов по Черноморской ривьере — побережьем от Николаева до Коблево.

Уже готова экскурсия по окрестностям древнегреческого города-полиса Ольвия. В ней античные древности, современное искусство, рапановый завод и крафтовое вино с авторской кухней.

Стоимость полуторачасовой экскурсии — 40 грн.

— Маршрут составляет 18 морских миль, или 35 км. По правому берегу есть большое количество туристических локаций, — сообщил капитан прогулочного катера Александр Воронцов.

После двух с половиной часов катер останавливается в селе Парутино, где расположен музей-заповедник Ольвия. Древнегреческий город исследуют более 100 лет. Каждое лето здесь работают научные экспедиции, которые раскапывают новые находки.

— В этом году было найдено интересное захоронение в амфоре начала III в. до н.э. Она полностью сохранилась — внутри, кроме костей младенца, лежала маленькая чашечка, — сообщила начальник археологической экспедиции Национальной академии наук Украины Алла Буйских.

После жаркого путешествия историческими холмами Ольвии лучше укрыться в прохладе имения в средиземноморском стиле. Художники Татьяна и Владимир Бахтовы всегда рады показать туристам свою мастерскую, где более 30 лет рождаются картины, офорты и работы в стиле лэнд-арт, вдохновленные античным городом.

В Парутино также работает завод по переработке рапанов. Здесь из них производят полуфабрикаты: моют, варят, отделяют от ракушки, снова моют и замораживают.

— Ежедневно перерабатываем до 10 тонн рапанов. Это сезонная работа — с мая по октябрь, — рассказала работница завода по переработке рапанов Алина Елясова.

К рапанам подходит белое сухое вино, утверждает владелец крафтовой винодельни Павел. Он возрождает виноградарство на берегу лимана, где первую лозу посадили еще древние греки Ольвии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.