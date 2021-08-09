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Микола Олефіренко |

Завод рапанов и крафтовые вина: на Николаевщине открыли уникальный маршрут для туристов

Открыть юг страны за один день — вполне реально. Николаевщина разрабатывает ряд туристических маршрутов по Черноморской ривьере — побережьем от Николаева до Коблево.

Уже готова экскурсия по окрестностям древнегреческого города-полиса Ольвия. В ней античные древности, современное искусство, рапановый завод и крафтовое вино с авторской кухней.

Стоимость полуторачасовой экскурсии — 40 грн.

— Маршрут составляет 18 морских миль, или 35 км. По правому берегу есть большое количество туристических локаций, — сообщил капитан прогулочного катера Александр Воронцов.

После двух с половиной часов катер останавливается в селе Парутино, где расположен музей-заповедник Ольвия. Древнегреческий город исследуют более 100 лет. Каждое лето здесь работают научные экспедиции, которые раскапывают новые находки.

— В этом году было найдено интересное захоронение в амфоре начала III в. до н.э. Она полностью сохранилась — внутри, кроме костей младенца, лежала маленькая чашечка, — сообщила начальник археологической экспедиции Национальной академии наук Украины Алла Буйских.

После жаркого путешествия историческими холмами Ольвии лучше укрыться в прохладе имения в средиземноморском стиле. Художники Татьяна и Владимир Бахтовы всегда рады показать туристам свою мастерскую, где более 30 лет рождаются картины, офорты и работы в стиле лэнд-арт, вдохновленные античным городом.

В Парутино также работает завод по переработке рапанов. Здесь из них производят полуфабрикаты: моют, варят, отделяют от ракушки, снова моют и замораживают.

— Ежедневно перерабатываем до 10 тонн рапанов. Это сезонная работа — с мая по октябрь, — рассказала работница завода по переработке рапанов Алина Елясова.

К рапанам подходит белое сухое вино, утверждает владелец крафтовой винодельни Павел. Он возрождает виноградарство на берегу лимана, где первую лозу посадили еще древние греки Ольвии.

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