Экскурсия по АЭС и гранитные каньоны: цены и особенности экотуризма на Николаевщине

Промышленный и экотуризм сочетают интересные места на Николаевщине. В Южноукраинске можно посетить атомную станцию. А в 30 км от него расположено седьмое чудо природы Украины — гранитные каньоны и первый искусственный лес в степи с двухсотлетними дубами.

После перерыва на карантин атомная станция Южноукраинска возобновила экскурсии на тренировочный щит управления энергоблоками. Туристу позволят нажимать на кнопки и почувствовать себя работником АЭС. Расскажут, как работают реакторы, и накормят в столовой всего в сотне метров от станции. Экскурсии бесплатные. Принимают группы от 10 до 20 человек.

— Гости могут не только увидеть, как фактически выглядит то, к чему нет доступа обычному человеку, но даже принимать в этом участие, — отметил помощник генерального директора Южноукраинской АЭС Александр Пелюх.

В 30 км от Южноукраинска вместо промышленных видов предстанет седьмое чудо природы Украины — Актовский и Арбузинский каньоны. Их тридцатиметровые гранитные стены миллиарды лет назад образовались под воздействием рек. На указателях можно узнать о тропах по живописным местам, а экскурсовод расскажет интересные подробности.

— Эти реки образовались еще во времена таяния ледников. Они промывали себе русла в гранитных породах. Здесь никогда не было моря, хотя мы знаем, что большая часть Украины когда-то была покрыта морями, — рассказал о карьере директор национального природного парка Бугский Гард Владислав Артамонов.

За 5 км в селе Трикраты расположено другое чудо — лес посреди степи. 200 га деревьев урочища Лабиринт посадили во времена помещика Скаржинского. Это был рассадник для первых лесополос, которые до сих пор защищают юг от суховеев. Среди посетителей популярны старинный мостик, искусственные каналы и наистарейшие в регионе крепкие дубы.

Каньоны и урочище — любимые локации туристов. А ближайший отель — в 10 км в Вознесенске. Поэтому в последние годы в селе Актово развивается зеленый туризм. Местные жители приспособили огороды под кемпинги. Переночевать в обычной палатке стоит 100 грн с человека. А в мягкой капсуле на двоих — 300 грн.

Конечно, каньоны и искусственный лес в степи можно рассмотреть за день, но местные жители советуют остаться на ночь, ведь закаты и рассветы здесь невероятные.

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