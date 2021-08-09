Завод рапанів і крафтові вина: на Миколаївщині відкрили унікальний маршрут для туристів
Відкрити південь країни за один день – цілком реально. Миколаївщина розробляє низку туристичних маршрутів Чорноморською рив’єрою – узбережжям від Миколаєва до Коблевого.
Вже готова екскурсія околицями давньогрецького міста-поліса Ольвія. У ній античні старожитності, сучасне мистецтво, рапановий завод і крафтове вино із авторською кухнею.
Вартість півторагодинної екскурсії – 40 грн.
– Маршрут становить 18 морських миль, або 35 км. На правому березі є велика кількість туристичних локацій, – повідомив капітан прогулянкового катера Олександр Воронцов.
Після двох із половиною годин катер зупиняється у селі Парутине, де розташований музей-заповідник Ольвія. Давньогрецьке місто досліджують понад 100 років. Щоліта тут працюють наукові експедиції, які розкопують нові знахідки.
– Цього року було знайдене цікаве поховання у амфорі початку ІІІ ст. до н.е. Вона повністю збереглася – всередині, окрім кісток немовляти, лежала малесенька чашечка, – повідомила начальник археологічної експедиції Національної академії наук України Алла Буйських.
Після спекотної подорожі історичними кучугурами Ольвії краще сховатись у прохолоді маєтку в середземноморському стилі. Художники Тетяна і Володимир Бахтові завжди радо покажуть туристам свою майстерню, де більше 30 років народжуються картини, офорти та роботи у стилі ленд-арт, натхненні античним містом.
У Парутиному також працює завод з перероблення рапанів. Тут із них виробляють напівфабрикати: миють, варять, відділяють від мушлі, знову миють і заморожують.
– Щодня переробляємо до 10 тонн рапанів. Це сезонна робота – із травня по жовтень, – розповіла працівниця заводу з перероблення рапанів Аліна Елясова.
До рапанів смакує біле сухе вино, переконаний власник крафтової виноробні пан Павло. Він відроджує виноградарство на березі лиману, де першу лозу посадили ще давні греки Ольвії.