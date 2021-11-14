Собирали на автомобиль, а купили страусов. Как создали и работает экзотическая ферма от киевлян

Вадим Аннишинец с удовольствием показывает своих подопечных. Африканские страусы – давняя мечта мужчины. Ради нее семья из шумного Киева переехала в тихое место Черкасской области. На окраине села Глушки купили дом. Собственноручно обустроили вольер и на деньги, которые собирали на машину, купили экзотических птиц.

Пока в хозяйстве шесть птиц. У каждого свой характер. С весом более ста килограммов, в день страус съедает около трех с половиной.

Кормление страусов – любимая забава ребятишек. Они сюда едут со всей Черкасской области. Билет для детей 20 грн., для взрослых 40.

Удовольствие – море, но оно не из дешевых, рассказывают хозяева. Удерживать гигантскую птицу дороже, чем купить.

Семья мечтает о мини-зоопарке. Здесь приютили спасенную косулю и зайца. Весной докупят еще страусов и павлинов. Начали обустраивать зону отдыха для туристов – мастерят тандыр и качели. Хотят развивать зеленый туризм и привлекают к делу детей – чтобы потом развивали семейный бизнес.

Эко-ферма на Днепропетровщине

Уникальная ферма работает на Днепропетровщине. Ее основали кришнаиты, которые уверены, что только органическое производство может не вредить земле, а наоборот помогать почве восстанавливаться.

На 150 га они выращивают ягоды и нишевые культуры — клубнику, малину, смородину, спельту, нут, амарат и многое другое.

Часть продукции отправляют на экспорт в Европу и США. Лишь в Америку ежегодно поставляют до 10 тонн ягод. Причем, органическая продукция почти не падает в цене, в отличие от обычной.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.