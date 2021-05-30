Эко-ферма на Днепропетровщине: как в Украине выращивают органические ягоды

Уникальная ферма работает на Днепропетровщине. Ее основали кришнаиты, которые уверены, что только органическое производство может не вредить земле, а наоборот помогать почве восстанавливаться.

На 150 га они выращивают ягоды и нишевые культуры — клубнику, малину, смородину, спельту, нут, амарат и многое другое.

Часть продукции отправляют на экспорт в Европу и США. Лишь в Америку ежегодно поставляют до 10 тонн ягод. Причем, органическая продукция почти не падает в цене, в отличие от обычной.

Спрос на продукцию огромен. Прежде всего через технологию выращивания — местные фермеры занимаются органическим земледелием, поэтому качество высокое.

Также они производят и собственные биоудобрения. В бассейне выращивают хлореллу, а в бочках — 96 штаммов эффективных микроорганизмов, которые подпитывают и защищают растения от болезней.

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Кроме того, в земледелии помогают коровы, которых в свое время спасли от забоя. Здесь их 11 — каждая имеет свое имя и историю.

Владельцу экофермы Юрию вместе с семьей понадобилось 15 лет, чтобы создать полноценное производство. Сейчас в заповедной зоне на месте бывшего детского лагеря развернулся не только агроцентр, но и настоящий образовательный и рекреационный комплекс.

В планах — развивать дело и выращивать больше экологической продукции. Ведь спрос на все органическое растет.

Органические продукты сейчас приобретают огромную популярность. А кто бы не хотел питаться натуральным без химикатов? Но как научиться их различать на прилавках супермаркета и почему цены на них почти вдвое выше.

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