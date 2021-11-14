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Збирали на автомобіль, а купили страусів. Як створили та працює екзотична ферма від киян

Олена Баранова Відеоредактор

Вадим Аннишинець із задоволенням показує своїх підопічних. Африканські страуси – давня мрія чоловіка. Задля неї родина з гамірного Києва переїхала в тиху місцину на Черкащині. На околиці села Глушки купили будинок. Власноруч облаштували загін і на гроші, які збирали на машину, купили екзотичних птахів.

Поки в господарстві шість птахів. У кожного свій характер. З вагою у понад сто кілограмів, за день страус з’їдає близько трьох з половиною.

Годівля страусів – улюблена забава дітлахів. Вони сюди їдуть з усієї Черкащини. Квиток для дітей 20 грн, для дорослих 40.

Задоволення – море, але воно не з дешевих, розповідають господарі. Утримувати велетенського птаха дорожче, ніж купити.

Родина мріє про міні-зоопарк. Тут прихистили врятовану косулю і зайця. Навесні докуплять ще страусів і павичів. Почали облаштовувати зону відпочинку для туристів – майструють тандир і гойдалки. Хочуть розвивати зелений туризм і залучають до справи дітей – аби потім розвивали сімейний бізнес.

Еко-ферма на Дніпропетровщині

Унікальна ферма працює на Дніпропетровщині. Її заснували кришнаїти, які впевнені, що тільки органічне виробництво може не шкодити землі, а навпаки допомагати ґрунту відновлюватися.

На 150 га вони вирощують ягоди та нішові культури – полуницю, малину, порічки, спельту, нут, амарат та багато чого іншого.

Частину продукції відправляють на експорт до Європи та США. Лише в Америку щороку постачають до 10 тонн ягід. Причому, органічна продукція майже не падає у ціні, на відміну від звичайної.

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