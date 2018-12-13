ЗD-графика и шоу: в ВДНХ покажут “Винтерра. Легенда сказочного края “
Это история о любви, семье и магию, которая погрузит вас в детство. Уже 14 декабря на столичном ВДНХ состоится премьера ЗD-шоу Винтерра. Легенда сказочного края. Это новая история от создателей хорошо известных постановок Стражи мечтаний и Дом таинственных приключений.
Новый сюжет, новые актеры и танцовщики. Но в шоу хореографы не только будут танцевать, но и петь. И традиционно не пройдет без ЗD-графика в сочетании со сногсшибательными трюками под потолком. Организаторы уверяют, зрелище обязательно захватит своей магией и не оставит равнодушным ни одного зрителя.
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На создание сюжета режиссера вдохновили сказки, которые он часто читает маленькой дочери.
Шоу будут показывать три раза в день до 20 января следующего года. За это время актерам придется выйти на сцену более семидесяти раз. Это вдвое больше, чем в случае Стражей мечтаний.
К слову, Винтерра. Легенда сказочного края: новое ЗD-шоу на ВДНХ.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!