Здоровое питание школьников: в Украине презентовали платформу Зна-їмо

В Украине презентовали платформу о здоровом питании в школах Зна-їмо. В мероприятии приняла участие первая леди Елена Зеленская, которая и занимается реформой школьного питания в нашем государстве.

Портал Зна-їмо – результат подписанного меморандума между Еленой Зеленской, ЮНИСЕФ, Посольством Швейцарской Конфедерации в Украине и Министерством образования и науки.

Цель – не просто сменить школьное меню на полезное и здоровое, а сменить пищевые привычки украинских семей.

На новой платформе собрали полную информацию для руководителей учебных заведений о ходе реформы и нормативах школьного питания.

Созданы разделы для учителей и родителей, где можно узнать, как формировать культуру питания у ребенка в семье и школе. Также есть отдельный раздел для школьников, в котором в доступной форме с использованием игр и тестов изложены основы здорового питания.

Фото:Depositphotos

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