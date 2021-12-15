Здорове харчування школярів: в Україні презентували платформу Зна-їмо

В Україні презентували платформу про здорове харчування у школах Зна-їмо. У заході взяла участь перша леді Олена Зеленська, яка й опікується реформою шкільного харчування в нашій державі.

Портал Зна-їмо – результат підписаного меморандуму між Оленою Зеленською, ЮНІСЕФ, Посольством Швейцарської Конфедерації в Україні та Міністерством освіти і науки.

Мета – не просто змінити шкільне меню на корисне й здорове, а змінити харчові звички українських сімей.

На новій платформі зібрали повну інформацію для керівників закладів освіти про перебіг реформи й нормативи шкільного харчування.

Створено розділи для вчителів і батьків, де можна дізнатися, як формувати культуру харчування у дитини в сім’ї та у школі. Також є окремий розділ для школярів, у якому в доступній формі, з використанням ігор і тестів, викладено основи здорового харчування.

Фото: Depositphotos

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