Здорожчання тарифів та безробіття. До чого призведе відмова від атомної енергетики

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення. На вихідних на 46% вже зросла ціна для промисловості. На таке рішення регулятора вплинула зупинка атомних блоків і трикратне підвищення максимальної ціни, за якою зелена енергетика продається на ринку.

Зменшення виробництва енергії на атомних станціях на 40% – це фактично обмеження конкуренції на всьому ринку. Адже нині саме атомна електроенергія найдешевша. Її заміна дорожчою енергію з приватних ТЕЦ одразу ж підніме тарифи для промисловості. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, за місяць в Україні на 100 тис. осіб зросла кількість безробітних. Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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