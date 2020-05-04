В Украине количество безработных за месяц выросло на 100 тыс. человек — Шмыгаль

В Украине количество безработных за месяц выросло на 100 тыс. человек, сообщил в эфире Свободы слова на ICTV премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что ситуация в экономике чрезвычайно сложная.

— Мы не преуменьшаем влияние экономического кризиса. И так же не скрываем цифры, сколько людей сегодня потеряли работу. У нас 100 тыс. безработных зарегистрировались на бирже за месяц.

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Денис Шмыгаль также отметил, что на казначейском счете сегодня лежат те же десятки миллиардов гривен. Золотовалютные запасы составляют $25 млрд плюс. Поэтому курс стабильный.

Напомним, ранее в Нацбанке спрогнозировали, что уровень безработицы во втором квартале 2020 году вырастет до 12%.