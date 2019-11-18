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Факты / Украина / Общество

Зеленская будет приучать детей к правильному питанию в школах

Супруга президента Украины Елена Зеленская будет заниматься реформой питания детей в школах.

олена зеленська

Первая леди убеждена, что детей нужно приучать к культуре питания как можно раньше.

– Чем раньше приучаешь детей к культуре питания, тем проще потом объяснить, что брокколи – это лучше, чем колбаса. Если детям не нравится школьный обед, они идут в соседний киоск и покупают то, что им нравится, не задумываясь о пользе или вреде, – сказала в интервью Елена Зеленская.

Она отметила, что наиболее распространенные проблемы со здоровьем детей – это заболевания желудочно-кишечного тракта.

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Елена Зеленская напомнила, что осенью ее команда обсудила этот вопрос с профильными министерствами.

В следующем году Министерство здравоохранения представит новую программу школьного питания.

Ранее Елена Зеленская раскрыла план действий в статусе первой леди.

Источник: Vogue

Фото: Olena Zelenska

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