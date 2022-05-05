Зеркаль рассказала, может ли быть реальным полное эмбарго на российскую нефть

Украине удалось убедить лидеров Евросоюза, что все финансы, которые они платят России за энергоносители, идут на финансирование убийства украинцев.

Об этом в телеэфире заявила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

— Переломной точкой, чтобы это понять, стали Бородянка, Мариуполь и все остальное. Они поняли, что газ и нефть для РФ – это средства воздействия. Мы убеждали, что эта война базируется на возможностях финансовых потоков за энергоносители. Они наконец-то поняли, что ответственны за все эти жертвы в Украине, — подчеркнула Зеркаль.

Однако есть ряд государств, не поддерживающих нефтяное эмбарго по отношению к России, в частности Венгрия, Словакия, Чехия.

По мнению Ланы Зеркаль, такая позиция этих государств разбивает европейское единство, и это очень плохо для дальнейшего продвижения санкционной политики.

– Потому что все другие государства начнут требовать себе особые условия на энергоносители. А когда мы говорим о российском газе, то об особых условиях начнут говорить в Германии. Поэтому мы должны создать такие условия, при которых Венгрия должна согласиться на общие условия поставки нефти и эмбарго, — заявила Лана Зеркаль.

По ее словам, давить на Венгрию можно, например, с помощью нефтепровода Дружба, проходящего по территории Украины.

– Мы также можем ввести санкции против транспортировки российской нефти в страну ЕС, и Венгрии в частности, – сказала советница министра энергетики Украины.

Если же Украине удастся добиться полного эмбарго на российскую нефть, то украинское правительство далее сосредоточится на нефтепродуктах, которые вывозят из РФ морскими путями. Кроме того, есть еще несколько вопросов, которые можно решить с помощью санкций – это уран и ядерное топливо.

Что касается газа, то в ЕС понимают, что им не хватает 50 млрд куб. метров газа. И сейчас европейские политики пытаются найти пути решения этого недостатка. Технически Евросоюз сможет отказаться от российского газа через год. Но сейчас страны хотят закачать в свои подземные хранилища 90% того объема, который им нужно.

Украине в свою очередь нужно добиться того, чтобы деньги от покупки российского газа остались в Европе и не поступали в РФ.

– Россия не может просто взять и перекрыть вентиль для европейского рынка, как это сделала для Польши и Болгарии. РФ доказала всем, что не является надежным поставщиком… Россия добывает очень много газа, но у нее нет возможности этот объем хранить или поставлять на другие направления. Поэтому российский газ может идти исключительно в ЕС, – подчеркнула Лана Зеркаль.

Что касается нефтяного эмбарго, то, по словам советницы министра энергетики, Россия будет вынуждена закрыть все свои нефтяные месторождения, потому что другого рынка сбыть, кроме ЕС, у нее пока нет. Хранилища Китая почти заполнены, а экспорт в Индию имеет свои ограничения.

Ранее сообщалось, что шестой пакет санкций против России планируют утвердить на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам. Оно запланировано на 10 и 16 мая.

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