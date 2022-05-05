Зеркаль розповіла, чи може бути реальним повне ембарго на російську нафту

Україні вдалося переконати лідерів Євросоюзу, що всі ті фінанси, які вони сплачують Росії за енергоносії, йдуть на фінансування вбивства українців.

Про це в телеефірі заявила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

– Переломною точкою, щоб це зрозуміти, стали Бородянка, Маріуполь та все решта. Вони зрозуміли, що газ і нафта для РФ – це засоби впливу. Ми переконували, що ця війна базується на можливостях завдяки фінансовим потокам за енергоносії. Вони нарешті зрозуміли, що відповідальні за всі ці жертви в Україні, – наголосила Зеркаль.

Проте є низка держав, які не підтримують нафтове ембарго стосовно Росії, зокрема: Угорщина, Словаччина, Чехія.

На думку Лани Зеркаль, така позиція цих держав розбиває європейську єдність і це дуже погано для подальшого просування санкційної політики.

– Тому що всі інші держави почнуть вимагати собі особливі умови на енергоносії. А коли ми говоримо про російський газ, то про особливі умови почнуть говорити в Німеччині. Саме тому ми повинні створити такі умови, за яких Угорщина мусить погодитися на загальні умови постачання нафти та ембарго, – заявила Лана Зеркаль.

За її словами, тиснути на Угорщину можна, наприклад, за допомогою нафтопроводу Дружба, який проходить територією України.

– Ми також можемо запровадити санкції проти транспортування російської нафти до країни ЄС, і Угорщини зокрема, – сказала радниця міністра енергетики України.

Якщо ж Україні вдасться домогтися повного ембарго на російську нафту, то далі український уряд зосередиться на нафтопродуктах, які вивозять з РФ морськими шляхами. Крім того, є ще кілька питань, які можна вирішити за допомогою санкцій – це уран та ядерне паливо.

Щодо газу, то в ЄС розуміють, що їм не вистачає 50 млрд куб. метрів газу. І наразі європейські політики намагаються знайти шляхи вирішення цієї нестачі. Технічно Євросоюз зможе відмовитися від російського газу через рік. Але зараз країни хочуть закачати у свої підземні сховища 90% того об’єму, що їм необхідно.

Україні своєю чергою треба домогтися того, щоб гроші від купівлі російського газу залишилися в Європі й не поступали до РФ.

– Росія не може просто взяти і перекрити вентиль для європейського ринку, як це зробила для Польщі та Болгарії. РФ довела усім, що не є надійним постачальником… Росія видобуває дуже багато газу, але не має можливості цей об’єм зберігати чи постачати в інші напрямки. Тому російський газ може йти виключно в ЄС, – наголосила Лана Зеркаль.

Щодо нафтового ембарго, то, за словами радниці міністра енергетики, Росія змушена буде закрити усі свої нафтові родовища, тому що іншого ринку збути, крім ЄС, у неї наразі немає. Сховища Китаю майже заповнені, а експорт до Індії має свої обмеження.

Раніше повідомлялося, що шостий пакет санкцій проти Росії планують затвердити на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ, яке заплановане на 10 та 16 травня.

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