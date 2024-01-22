Сгорел дом Арестованного бизнесмена Мазепы | Новости Факты ICTV за 22.01.2024
— Сводка Генштаба 22.01.2024 00:01:13.
— Как украинские пограничники работают возле Белоруссии.
— Украина — первая в списке тем, которые сегодня обсуждают министры иностранных дел стран ЕС на заседании в Брюсселе.
— Арест бизнесмена Игоря Мазепы прокомментировали правоохранители.
— Обращение президента Украины Владимира Зеленского.
— Ровно десять лет назад погибли первые герои Революции Достоинства.
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