Сгорел дом Арестованного бизнесмена Мазепы | Новости Факты ICTV за 22.01.2024

— Сводка Генштаба 22.01.2024 00:01:13.

— Как украинские пограничники работают возле Белоруссии.

— Украина — первая в списке тем, которые сегодня обсуждают министры иностранных дел стран ЕС на заседании в Брюсселе.

— Арест бизнесмена Игоря Мазепы прокомментировали правоохранители.

— Обращение президента Украины Владимира Зеленского.

— Ровно десять лет назад погибли первые герои Революции Достоинства.

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