Життя на Марсі: як виглядатимуть будинки та чим годуватимуть поселенців

Контракт на зведення будинків на Марсі вже виграно. Споруди будуть з рослин та базальту, і такі міцні, що і бульдозер не зможе зламати. А ще для майбутніх поселенців вже створили меню з рослин, які будуть вирощувати на червоній планеті. Залишилося лиши долетіти туди – Ілон Маск обіцяє, це станеться через 5 років.

Презентація бази Ілона Маска почала надихати винахідників по всьому світу.

Архітектор з Нью-Йорка Девід Мелот пропонує Маску свої будівлі. І використовує земний досвід – зведення будинків з екологічно чистої сировини. Такі хатини вже встановлюють в штатах як заміські, а є модель для Марса.

Американське авіакосмічне агентство NASA висунуло жорсткі вимоги – будівлю потрібно зводити з мінімальною участю людини, її вартість повинна бути невеликою і складатися вони мають з того, що легко знайти на Марсі. Нью-йоркські архітектори об’єднали в одному матеріали рослини та базальт – це гірська порода, яка є і на Землі, і на Марсі.

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3D принтер швидко створює майбутній каркас – маса швидко загустіває. Такі прилади будуть і в колоністів на Марсі, вони потребують мінімум електрики.

А ось випробування на герметичність, щоб виявити можливі протічки – всередині організували підпал, стіни витримали, не пропускали дим, який вийшов лише через відкритий дах. Всередині ж використають світлі матеріали – з них будуть внутрішній стіни і сходи. Все заради того, щоб інтер’єр створював позитивний настрій для колоністів. А їжу для Марса готують чеські вчені. Зелень росте без ґрунту, з мінімумом води – лише завдяки освітленню.

Науковці вже виростили салат, гірчицю, редиску, базилік та м’яту. Їх за бокалом вина спробували добровольці і залишилися задоволеними. Ілон Маск обіцяє – мешканці Землі зможуть пообідати на Марсі вже через 5 років. А NASA вже віддало архітекторам контракт вартістю у півмільйона доларів.

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