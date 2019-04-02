Жизнь на пенсии только начинается! В Киеве бабушка открыла собственный театр

Жизнь на пенсии только начинается – ведь появляется достаточно много свободного времени, так считает Елена Славинская. Бывшая библиотекарь из столицы сумела привить любовь к сцене своих читательниц.

Здесь нет профессиональных актеров. И режиссер – влюбленный в дело любитель. Елена Славинская – библиотекарь на пенсии. Она бредила сценой с детства и в конце – создала театр Еще не вечер.

Пьесы искала на полках и в конце – начала писать сама.

Сейчас репетируют Жизнь на огороде, или веселые приключения овощей.

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Овощи разговаривают на суржике, влюбляются и ведут политические баталии. Актеры, преимущественно, пенсионеры. И бездельничать не привыкли.

В библиотеке Кравченко, где проходят репетиции, к постоянному шуму – привыкли. Говорят, библиотека – не мертвая зона.

Занимаются бесплатно. Выступают преимущественно у себя в районе – в социальных центрах, а в прошлом году имели громкий успех в Книжном Арсенале.

Ранее Факты писали про жизнь пенсионеров в Эстонии.

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