Дом для пенсионеров на Кировоградщине: как живут и кто удерживает

Дом для престарелых Затишна оселя, что на Кировоградщине – пример того, как человек пожелав, может сделать лучшим жизни других.

Волонтер организовала этот дом с нуля, но при поддержке неравнодушных. И теперь в уютном доме 7 человек нашли приют. Всего здесь может быть 25 человек.

Новый дом для одиноких престарелых создала Валерия. Проработав 10 лет волонтером в похожем заведении, женщина открыла собственное.

– Это моя миссия – сделать последние годы, месяцы и дни человека светлыми. Как мы радуемся рождению ребенка, так мы должны окружать человека заботой, красивым интерьером, – говорит женщина.

Фермер продал свой дом за символическую сумму, волонтеры и благотворители сделали ремонт, купили котел, бойлер, окна и двери. Даже работники согласились получать зарплату не сразу.

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Сейчас в доме 7 человек. В общем могут ухаживать за 25. Пенсия жителей идет на счет дома. Однако этого не хватает на полное содержание, поэтому здесь рады любой копейке и помощи.

К слову, в Ивано-Франковске сироте выделили комнату 9,5 кв метров.

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