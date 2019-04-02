Життя на пенсії тільки починається! У Києві бабуся відкрила власний театр

Життя на пенсії тільки починається – адже з’являється досить багато вільного часу, так вважає Олена Славінська. Колишня бібліотекар зі столиці зуміла прищепити любов до сцени своїх читачок.

Тут нема професійних акторів. Та й режисер – закоханий у справу аматор. Олена Славінська – бібліотекар на пенсії. Вона марила сценою з дитинства і врешті – створила театр Ще не вечір.

П’єси шукала на полицях та врешті – почала писати сама.

Нині репетирують Життя на городі, або веселі пригоди овочів.

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Овочі розмовляють суржиком, закохуються і ведуть політичні баталії. Актори, переважно, пенсіонери. Та байдикувати не звикли.

У бібліотеці Кравченка, де проходять репетиції, до постійного галасу – звикли. Кажуть, книгозбірня – не мертва зона.

Займаються безкоштовно. Виступають, переважно, у себе в районі – у соціальних центрах, а торік мали гучний успіх на Книжковому Арсеналі.

Раніше Факти писали про життя пенсіонерів в Естонії.

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