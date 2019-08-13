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Живут в руинах два месяца: на Прикарпатье людям не дали компенсации после наводнения

На Прикарпатье пострадавшим от июньского наводнения до сих пор не предоставили никакой компенсации. На всю область от 1 тыс. до 5 тыс. получили чуть более 200 семей. Остальные ждут и самостоятельно спасают разрушенное водой жилье. Денег в бюджете нет. То, что выделили из государственного бюджета – мизер, потому что вред, который нанесла стихия, огромный.

Село Гвозд залило за 15 минут, в плену воды оказалась треть людей.

Прошло два месяца, селяне до сих пор сушат стены, мебель и дома, живут в руинах.

В областном бюджете денег на компенсации пострадавшим не предусмотрено. То, что дают – материальная помощь. Уже выдали 1 млн 200 тыс. грн, но этого мало.

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