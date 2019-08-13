Живуть в руїнах два місяці: на Прикарпатті людям не надали компенсації від повені

На Прикарпатті постраждалим від червневої повені досі не надали жодної компенсації. На всю область від 1 тис. до 5 тис. отримали трохи більше 200 родин. Решта чекають та самотужки рятують зруйноване водою житло. Грошей в бюджеті немає. Те, що виділили з державного бюджету – мізер, бо шкода, яку завдала стихія, величезна.

Село Гвізд залило за 15 хвилин, у полоні води опинилася третина людей.

Минуло два місяці, селяни досі сушать стіни, меблі і хати, живуть в руїнах.

В обласному бюджеті грошей на компенсації постраждалим не передбачено. Те, що дають – матеріальна допомога. Вже видали 1 млн 200 тис. грн, але цього мало.

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Нагадаємо, на Одещині негода перекинула 2-поверховий дім і поставила його на авто.

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