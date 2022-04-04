Злочини Путіна неприпустимі! У Празі пройшов благодійний концерт на підтримку України

Майже 5 тисяч людей зібралися на площі Летна у Празі на благодійний концерт, мета якого – зібрати гроші для допомоги українській армії.

Серед присутніх – чимало чехів та українців. Зі сцени виступили відомі чеські виконавці та свідки терору Путіна, які вижили та зуміли втекти.

– Злочини, які робить Путін, неприпустимі. Ми дуже вболіваємо за вас. Бо зараз ви боретеся за свободу всієї Європи. Аби хоч якось висловити свою підримку, я сама пошила ось цей прапор України, – розповідає чешка Єва.

Поки одні слухають концерт – інші заробляють гроші для української армії. Біженки з Житомирщини продають значки ручної роботи за 50 крон, поруч – чехи продають футболки з відомими фразами наших військових.

Аби полегшити українцям пошук роботи, тут створили спеціальний сайт. На порталі 5,5 тис. вакансій – є позиції без знання чеської мови чи з високою кваліфікацією, де мова необхідна.

Нині у Празі вже понад 300 тис. біженців з України. Саме цей захід і мав на меті допомогти людям інтегруватися та вкотре розповісти чехам про ті свавілля, які чинять росіяни у мирних українських містах і селах.

Дії Путіна засудив і мер Праги – він подякував чехам за допомогу та пообіцяв українцям підтримку.

– Путін і його режим продовжують військові злочини. Ми і надалі допомагатимемо українцям, бо то є і наш біль. Я хочу побажати українцям, шоб вони перемогли Путіна і Україна була вільна та незалежна.

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