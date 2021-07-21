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Максим Зайченко |

Смыло 600 км железной дороги: наводнение в Германии нанесло ущерб на €2 млрд

Наводнение нанесло ущерб транспортной системе Германии минимум на €2 млрд. На восстановление железной дороги выделят около €1,3 млрд.

Такую оценку приводит Федеральное министерство транспорта Германии.

Так, ряд участков железной дороги, в среднем 600 км, разрушены или смыты.

В пострадавших районах разрушены и подтоплены многие здания вокзалов. А убытки на дорогах достигают нескольких сотен миллионов евро.

Правительство Германии уже выделило €400 млн помощи пострадавшим от наводнений и ликвидацию последствий непогоды.

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Напомним, 11 июля в Германии начались сильные дожди из-за циклона Бернд, который обрушился на центральную Европу.  Наводнения привели к значительным разрушениям на западе страны, а также в Бельгии.

Больше всего пострадал запад Германии — федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

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