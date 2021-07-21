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Максим Зайченко |

Змило 600 км залізниці: повінь у Німеччині завдала збитків на €2 млрд

Повінь завдала збитків транспортній системі Німеччини мінімум на €2 млрд. На відновлення залізниці виділять близько €1,3 млрд.

Таку оцінку наводить Федеральне міністерство транспорту Німеччини. 

Так, низка ділянок залізниці, в середньому 600 км, зруйновані або змиті.

У постраждалих районах зруйновано та підтоплено багато будинків вокзалів. А збитки на дорогах сягають кількох сотень мільйонів євро.

Уряд Німеччини вже виділив €400 млн допомоги постраждалим від повеней і ліквідацію наслідків негоди.

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Нагадаємо, 11 липня в Німеччині почалися сильні дощі через циклон Бернд, який окутав на центральну Європу. Повені призвели до значних руйнувань на заході країни, а також в Бельгії.

Найбільше постраждав захід Німеччини – федеральні землі Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц.

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