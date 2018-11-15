Эко-автобусы и фильтры на вокзале: как в Великобритании очищают воздух

На вокзалах Лондона появились островки свежего воздуха. Среди станций заработали мощные фильтры. По улицам британских городов уже ездят автобусы, которые очищают их от вредных веществ.

Огромные фильтровальные камеры установили вместо рекламных билбордов на одной из самых загруженных железнодорожных станций Лондона. 60 тысяч человек ежедневно приезжают на вокзал Мэрилебон. Уровень загрязнения воздуха в этом районе один из самых высоких в Лондоне.

Установки пропускают воздух через три фильтра. Поглощают опасные диоксид углерода и серы. Наружу выходит очищенный воздух. Пассажиры уже почувствовали эффект.

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Бороться за чистый воздух начали и в Саутгемптоне. Город – один из самых загрязненных в Великобритании. Поэтому на одном из маршрутов общественного транспорта курсируют экологические автобусы. И это не просто электротранспорт. На крыше автобуса – специальные фильтры, которые впитывают вредные частицы, а труба выпускает наружу чистый воздух.

– Один фильтр способен очистить 20 миллионов кубических метров воздуха за год. Вдоль маршрута воздуха будет в 16 раз чище, – комментирует представитель компании.

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Опубликовано Ноябрь, 15 в 10:29



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