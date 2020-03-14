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Факты / Видео / Украина

Найти работу и адаптировать к жизни: как в Украине помогают бывшим военным

Бойцам после передовой в обычной жизни адаптироваться нелегко. При поиске работы, ветераны часто даже не указывают, что воевали, потому что заранее не знают, как к их боевому прошлому отнесется работодатель.

Вернуться к гражданской жизни помогает проект фондов Елены Пинчук и Виктора Пинчука — Veteran Hub. Там рассказывают, как составить резюме, отправят документы к работодателю, а затем проследят, чтобы права ветеранов не нарушались.

За три года существования украинского проекта, почти 3 тыс. ветеранов войны на востоке Украины получили постоянную и официальную работу. Поэтому, если вы бывший военнослужащий и хотите найти себя в мирном городе Украины, заходите на сайт veteranhub.com.ua, вам здесь обязательно помогут.

О проекте подробнее от Владислава Круглова на YouTube Фактов ICTV.

К слову, на Тернопольщине ветеран АТО получил землю стоимостью более 100 млн грн. Его участок оказалась частью археологической памятки.

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