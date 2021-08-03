Знала шесть языков и училась по десять часов в сутки: история художницы Марии Башкирцевой

Художница Мария Башкирцева родилась более полутора века назад в Гавронцах в Полтавской области. Но о ней больше знают во Франции, чем дома.

Ведущий экскурсовод Диканьского краеведческого музея Неля Гордивская рассказала, что самая большая коллекция художницы собрана в Ницце, поскольку там она прожила большую часть своей жизни.

Также работы Марии Башкирцевой есть в музее Орсе в Париже, есть в Чикаго и даже в Амстердаме.

В селе Диканька есть только фотокопии картин. Украине мать Башкирцевой завещала несколько десятков работ талантливой дочери, но сохранилось только три — в Сумах, Днепре и Харькове.

В Харьковском художественном музее с шестидесяти семи работ Марии Башкирцевой осталась всего одна. Остальные исчезли во время немецкой оккупации.

Всю жизнь Мария Башкирцева очень стремилась к славе, но была требовательной к себе.

— Во-первых, она играла на четырех музыкальных инструментах. Она самостоятельно научилась, ее уроки длились по 8-10 часов в сутки. Она выучила шесть языков, читала в оригинале Иллиаду и Одиссею, — рассказывает Неля Гордивская.

В подростковом возрасте из-за проблем родителей Мария с матерью уехала во Францию. Тогда у девочки уже был туберкулез из-за которого не сложилась ее карьера певицы.

— Выйти замуж у нее не получалось. А надо было чем-то заниматься, поэтому она решила прославиться как художница, — говорит Неля.

Девушка училась живописи в студии для женщин Рудольфа Жулиана. Если посмотреть на картины Марии, можно почувствовать ее сильный характер.

Она всегда хотела равных возможностей с мужчинами, отвергая табу и однообразную женскую жизнь. Об этом Мария писала в своем дневнике, который стал очень популярным за рубежом.

— Ей хотелось большего — увидеть мир, показать свой ум. Потому что многие ей говорили, что мужчины не любят умных женщин, — говорит Неля.

Несколько раз она возвращалась в Украину и даже делала фотосессии в национальных костюмах.

Мария хотела, чтобы ее работы оценивали наравне с мужчинами, поэтому бралась и за злободневные сюжеты . На свою последнюю работу, которая называлась Важное совещание, Мария возлагала много надежд.

— Но жюри не оценило картину, поэтому Мария очень рассердилась. Это уже была поздняя осень, она пошла рисовать на свежий воздух и заболела. А с ее болезнью это был, по сути, смертный приговор, — рассказала Неля Гордивская.

Талантливая художница умерла в ночь на 31 октября в 25 лет. Мать сделала похороны, о которых гудел весь Париж.

Наша землячка покоится в склепе с незаконченной картиной и несколькими личными вещами. А ее работы до сих пор интересные, оптимистичные и актуальные.

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