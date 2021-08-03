Знала шість мов і навчалася по десять годин на добу: історія художниці Марії Башкірцевої

Художниця Марія Башкірцева народилася понад півтора століття тому в Гавронцях на Полтавщині. Але про неї більше знають у Франції, аніж удома.

Провідний екскурсовод Диканського краєзнавчого музею Неля Гордівська розповіла, що найбільша колекція художниці зібрана в Ніцці, оскільки там вона прожила більшу частину свого життя.

Також роботи Марії Башкірцевої є у музеї Орсе в Парижі, є у Чикаго і навіть в Амстердамі.

У селі Диканька є лише фотокопії картин. Україні мати Башкірцевої заповідала кілька десятків робіт талановитої дочки, але збереглося тільки три – у Сумах, Дніпрі й Харкові.

У Харківському художньому музеї із шістдесяти семи робіт Марії Башкірцевої лишилась усього одна. Решта зникла під час німецької окупації.

Все життя Марія Башкірцева дуже прагнула слави, але була вимогливою до себе.

– По-перше, вона грала на чотирьох музичних інструментах. Вона самостійно навчалася, її уроки тривали по 8-10 годин на добу. Вона вивчила шість мов, читала в оригіналі Ілліаду та Одіссею, – розповідає Неля Гордівська.

У підлітковому віці через проблеми батьків Марія з матір’ю поїхала до Франції. Тоді в дівчинки вже був туберкульоз через який не склалася її кар’єра співачки.

– Вийти заміж в неї не виходило. А треба було чимось займатись, тому вона вирішила прославитись як художниця, – каже Неля.

Дівчина навчалася живопису у студії для жінок Рудольфа Жуліана. Дивлячись на картини Марії, можна відчути її міцний характер.

Вона завжди хотіла рівних можливостей з чоловіками, відкидаючи табу й одноманітне жіноче життя. Про це Марія писала у своєму щоденнику, який став дуже популярним за кордоном.

– Їй хотілось більшого – побачити світ, показати свій розум. Тому що багато хто їй говорив, що чоловіки не люблять розумних жінок, – каже Неля.

Кілька разів вона поверталась в Україну і навіть робила фотосесії у національному вбранні.

Марія хотіла, щоб її роботи оцінювали нарівні з чоловіками, тому бралась і за злободенні сюжети. На свою останню роботу, яка мала назву Важлива нарада, Марія покладала багато сподівань.

– Але журі не оцінило картину, тому Марія дуже розгнівалась. Це вже була пізня осінь, вона пішла малювати на свіже повітря і захворіла. А з її хворобою це був смертельний вирок, – розповіла Неля Гордівська.

Талановита художниця померла у ніч на 31 жовтня у 25 років. Мати зробила похорон, про який гудів увесь Париж.

Наша землячка покоїться у склепі з незакінченою картиною та кількома особистими речами. А її роботи досі цікаві, оптимістичні й актуальні.

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