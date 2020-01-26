Знання безкоштовно: харківчанин навчатиме кобзарству незрячих дітей і АТОвців

Він наче козак Мамай, що зійшов із картини – у повсякденному житті носить оселедець, жупан, і не тільки грає на кобзі, а й вміє виготовляти старовинні українські інструменти. Харків`янин Назар Божинський відроджує традиції пращурів, навчає новачків гри на складних інструментах і хоче на власному прикладі довести, що навіть у часи діджиталізації кобзарство не залишиться в минулому.

Назар намагається не користуватися громадським транспортом, носить керею – давньоукраїнський жупан, козацьку шапку, а в теплу пору року ще й кобзу – бо морози музичний інструмент можуть пошкодити. Свою першу бандуру отримав одинадцятикласником у дарунок від батька за відмінне навчання – хоча тоді навіть не знав нот.

Одного разу вирішив змайструвати власний інструмент за стародавнім прикладом. Виготовляє Назар і ліри – традиційний інструмент народних незрячих співців.

Нині Назар мріє про власну школу майстрів-кобзарів, і вже нині готовий брати на навчання учнів – насамперед, запрошує незрячих дітей і АТОвців, знання передаватиме безкоштовно.

Факти ICTV раніше писали про виставку костюмів на ВДНГ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.