Съемочные группы Голливуда угрожают масштабной забастовкой — причина

От популярных сериалов Marvel и блокбастеров, до телешоу Netflix. Производство голливудского кино под угрозой. Причина коллапса — бессрочная забастовка, которую угрожают начать съемочные группы. От операторов до декораторов и дизайнеров костюмов — представители Фабрики грез убеждены: им не доплачивают.

Поэтому готовы блокировать каждую голливудскую студию. Забастовка объявлена ​​бессрочной и, если сотрудники кинематографа таки выйдут на протест, для Голливуда это может обернуться миллиардными убытками.

Коронавирус в прошлом году поставил кинематограф на паузу. Съемки приостановили, выход новых картин отложили. Чтобы восстановить производство, киностудиям пришлось реализовывать привычные процессы в максимально короткие сроки. Кое какие бригады работали до 14 часов в день, многие из работников съемочных групп не имели выходных. Теперь требуют лучших условий труда и справедливых перерывов на отдых.

В американском правительстве скандалом обеспокоены. И хотя в противостояние профсоюзов и продюсеров не будут вмешиваться, призывают стороны к компромиссу.

Чтобы выполнить требования работников у продюсеров есть время до понедельника. Там уже пообещали пойти на компромисс.

Забастовка во французском аэропорту Шарль-де-Голль

Один из терминалов аэропорта Шарль-де-Голль 2 июля, заблокировали сотрудники, объявив забастовку.

Члены французских профсоюзов требовали прекратить изменения трудовых договоров.

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