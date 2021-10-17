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Олена Баранова |

Знімальні групи Голлівуду погрожують масштабним страйком – причина

Від популярних серіалів Marvel  і блокбастерів, до телешоу Netflix. Виробництво голлівудського кіно під загрозою. Причина колапсу – безстроковий страйк, який погрожують почати знімальні групи. Від операторів до декораторів і дизайнерів костюмів – представники Фабрики мрій переконані: їм не доплачують.

Тож готові блокувати кожну голлівудську студію. Страйк оголошено безстроковим і якщо співробітники кінематографу таки вийдуть на протест, для Голлівуду це може обернутися мільярдними збитками.

Коронавірус торік поставив кінематограф на паузу. Зйомки призупинили, вихід нових картин відклали. Щоби відновити виробництво, кіностудіям довелося реалізовувати звичні процеси в максимально короткі терміни. Подекуди бригади працювали до 14 годин на день, чимало хто з працівників знімальних груп не мав вихідних. Тепер вимагають кращих умов праці і справедливих перерв на відпочинок.

В американському уряді скандалом занепокоєні. І хоча у протистояння профспілок і продюсерів не втручатимуться, закликають сторони до компромісу.

Щоби виконати вимоги працівників у продюсерів є час до понеділка. Там вже пообіцяли піти на компроміс.

Страйк у французькому аеропорту Шарль-де-Голль

Один з терміналів аеропорту Шарль-де-Голль 2 липня, заблокували співробітники, оголосивши страйк.

Члени французьких профспілок вимагали припинити зміни трудових договорів.

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