Исчезновение белок и появление шакалов – последствия глобального потепления для Украины

К 2100 году, если средняя глобальная температура будет расти на 1,5°С, белок в украинских лесах станет вдвое меньше. При условии потепления на 3°С, они могут исчезнуть вообще.

На Закарпатье из-за роста температур уже стало меньше оленей, медведей, диких кабанов. Сократилось количество волков, поэтому в эти широты пришли раньше нетипичные – шакалы.

– Шакал – это южный вид. Его никто не приглашал, никто не реаклиматизировал. Он начал уходить с Балкан на Север, – говорит зоолог, ученый, охотник Людвиг Потиш.

Животные переселяются в более благоприятные условия, а некоторые – на грани исчезновения, потому что прохладные климатические зоны все больше вытесняются жаркими.

Так, если раньше граница зоны Полесья проходила по Киеву, то сейчас считается, что она сместилась к северу от столицы.

По подсчетам организации Екодія, вследствие потепления к 2050 году площади для выращивания кофе могут сократиться вдвое.

Более половины регионов выращивания винограда будут потеряны при условии потепления на 2°с.

Если в тропиках не будет прохлады, фруктовые и ореховые деревья не смогут равномерно цвести. Поэтому там может исчезнуть почти весь урожай.

А если выбросы в воздух и дальше будут расти, к 2085 году мы можем потерять четверть урожая картофеля.

Сейчас температура поднялась на 1,1°С. Парижское климатическое соглашение предусматривает меры по ограничению до 1,5°С.

Однако ученые говорят, что этот порог могут нарушить уже через 10 лет. На это влияют выбросы углерода, увеличение транспорта, сельское хозяйство.

Изменить ситуацию можно, если сортировать мусор, сажать деревья, ездить экотранспортом.

Фото: Depositphotos

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