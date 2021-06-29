Зникнення білок та поява шакалів – наслідки глобального потепління для України

До 2100 року, якщо середня глобальна температура зростатиме на 1,5°С, білок в українських лісах стане вдвічі менше. За умови потепління на 3°С, вони можуть зникнути взагалі.

На Закарпатті через зростання температур вже поменшало оленів, ведмедів, диких кабанів. Скоротилася кількість вовків, тому в ці широти прийшли раніше нетипові мешканці – шакали.

– Шакал – це південний вид. Його ніхто не запрошував, ніхто не реакліматизовував. Він почав іти з Балкан на Північ, – каже зоолог, науковець, мисливець Людвіг Потіш.

Тварини переселяються в більш сприятливі умови, а деякі – на межі зникнення, тому що прохолодні кліматичні зони дедалі більше витісняються спекотними.

Так, якщо раніше межа зони Полісся проходила по Києву, то зараз вважається, що вона змістилась на північ від столиці.

За підрахунками організації Екодія, внаслідок потепління до 2050 року площі для вирощування кави можуть скоротитися вдвічі.

Більше половини регіонів вирощування винограду будуть втрачені за умови потепління на 2°С.

Якщо в тропіках не буде прохолоди, фруктові й горіхові дерева не зможуть рівномірно цвісти. Тож там може зникнути майже весь урожай.

А якщо викиди в повітря й далі зростатимуть, до 2085 року ми можемо втратити чверть урожаїв картоплі.

Наразі температура вже зросла на 1,1°С. Паризька кліматична угода передбачає заходи з обмеження до 1,5°С.

Однак науковці кажуть, що цей поріг може бути порушений вже за 10 років. На це впливають викиди вуглецю, збільшення транспорту, сільське господарство.

Змінити ситуацію можна, якщо сортувати сміття, саджати дерева, їздити екотранспортом.

Фото: Depositphotos

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