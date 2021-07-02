Зоопарк и сон на ульях: что посмотреть в биопарке Золотой фазан и цены

Сотни животных и ярких птиц, оздоровление пчелами, травяной чан, рыбалка и вкусная кухня. Если вы не знаете, как весело и с пользой провести выходные — предлагаем вариант.

Уютный биопарк Золотой фазан площадью в 10 га расположился под Киевом. 130 километров по Одесской трассе — и шумный мегаполис сменило уютное место, в котором проживают более 30 видов животных и до 100 разновидностей птиц.

— Они чувствуют себя здесь хозяевами. Идея заключается в том, что мы создаем благоприятные условия для комфорта наших животных — братьев наших меньших, — сказала директор биопарка Наталья Бондар.

Животные в Золотом фазане привиты, с ветпаспортами, адаптированные и ручные. Однако бдительность при посещении терять все равно не следует. Ловкие обезьяны могут украсть ваш телефон за несколько секунд.

Ветеринар биопарка Юрий Васильчук рассказал, что посетителям нравится останавливаться возле обезьян, которых у них семь видов.

— Они умные представители нашего зоопарка и очень коммуникабельны, — сказал Юрий.

Украшением зоопарка считается семья львов. Глава прайда — Леопольд. Интересно то, что вожака воспитывали люди, и он до шести месяцев жил в квартире.

На пруду в Золотом фазане можно увидеть несколько сотен водоплавающих птиц — 17 видов фазанов, магеллановых гусей, мандаринок, каролинок, краснокнижных черных аистов и куриных гусей.

Больше всего это место славится редкими животными — хомяки-капибары, пума, каракалы и сервалы. Также в биопарке живут австралийские кенгуру и красный волк.

За 14 лет эту местность превратили в настоящую сказку. Сначала был выкопан пруд, который заполняется 12 источниками, после разместили зверинец и посадили сад.

На территории есть кафе, беседки для отдыха, катамараны, аттракционы, чаны и рыбалка.

На берегу пруда расположены два двухкомнатных коттеджа, поэтому здесь можно остаться и с ночевкой. Стоимость такой услуги — 1500 грн в сутки. В эту цену входит вход в зоопарк, проживание, завтрак и мангал.

Еще одна особенность биопарка — сон на ульях. Пчеловоды говорят, что час-полтора такого сна заменят восемь часов обычного.

За годы существования биопарк так и не окупился, поскольку коллекция всегда пополняется, а посетители приходят в основном летом. Однако отдохнуть здесь можно в любое время года.

Вход на территорию парка — 150 грн для взрослых, 80 грн для детей.

Фото: Золотой фазан

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