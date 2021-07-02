Зоопарк і сон на вуликах: що подивитися в біопарку Золотий фазан і ціни

Сотні тварин і яскравих птахів, оздоровлення бджолами, трав’яний чан, риболовля та смачна кухня. Якщо ви не знаєте, як весело та з користю провести вихідні – пропонуємо варіант.

Затишний біопарк Золотий фазан площею в 10 га розташувався під Києвом. 130 кілометрів Одеською трасою – і галасливий мегаполіс зміниться на затишне місце, в якому проживає понад 30 видів тварин і до 100 різновидів птахів.

– Вони почуваються тут господарями. Ідея полягає в тому, що ми створюємо сприятливі умови для комфорту наших тварин – братів наших менших, – сказала директор біопарку Наталія Бондар.

Тварини в Золотому фазані щеплені, з ветпаспортами, адаптовані та ручні. Однак пильність під час відвідування втрачати не можна. Спритні мавпи можуть вкрасти ваш телефон за кілька секунд.

Ветеринар біопарку Юрій Васильчук розповів, що відвідувачам подобається зупинятися біля мавп, яких у них сім видів.

– Вони розумні представники нашого зоопарку та дуже комунікабельні, – сказав Юрій.

Окрасою зоопарку вважається сім’я левів. Глава прайду – Леопольд. Цікаво те, що ватажка виховували люди, і він до шести місяців жив у квартирі.

На ставку в Золотому фазані можна побачити кілька сотень водоплавних птахів – 17 видів фазанів, магелланових гусей, мандаринок, каролінок, червонокнижних чорних лелек і курячих гусей.

Найбільше це місце славиться рідкісними тваринами – хом’яки-капібари, пума, каракали та сервали. Також у біопарку живуть австралійські кенгуру та червоний вовк.

За 14 років цю місцевість перетворили на справжню казку. Спершу було викопано ставок, який заповнюють 12 джерел, згодом тут розмістили звіринець і посадили сад.

На території є кафе, альтанки для відпочинку, катамарани, атракціони, чани та риболовля.

На березі ставка розташовані два двокімнатних котеджі, тож на ночівлю тут також можна залишитися. Вартість цієї послуги – 1500 грн за добу. Сюди входить вхід в зоопарк, проживання, сніданок і мангал.

Ще одна особливість біопарку – сон на вуликах. Бджолярі кажуть, що година-півтори такого сну замінять вісім годин звичайного.

За роки існування біопарк ще не окупився, оскільки колекція завжди поповнюється, а відвідувачі приходять здебільшого влітку. Однак відпочити тут можна в будь-яку пору року.

Вхід на територію парку – 150 грн для дорослих, 80 грн для дітей.

Фото: Золотий фазан

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