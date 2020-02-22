Образцы из носа. Как будут проверять эвакуированных украинцев на коронавирус

Эпидемиологи взяли образцы из носовой полости у пассажиров, эвакуированных из Китая, и экипажа, который сопровождал. Их отправят в столичную лабораторию для проверки на наличие коронавируса. Такие исследования будут делать регулярно, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, прибывший в Новые Санжары, где в обсервации уже вторые сутки находятся эвакуированные из Уханя люди.

Ситуация вблизи заведения спокойная, порядок обеспечивает полиция и Нацгвардия.

А о массовых протестах, которые произошли 20 февраля, – одному из участников должны сегодня объявить подозрение и избрать меру пресечения. Этот человек, по предварительным данным, был пьян и пытался наехать на правоохранителей.

К тому же, полиция готовит подозрения еще шестерым участникам протестов, которые вели себя слишком агрессивно, в частности, тротуарной плиткой травмировали полицейских.

Факты ICTV ранее писали о том, что Украина разработала тест-систему для мониторинга крови людей в обсервации – МОЗ.

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