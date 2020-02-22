Зразки з носа. Як перевірятимуть евакуйованих українців на корона вірус

Епідеміологи взяли зразки з носової порожнини в пасажирів, евакуйованих із Китаю, та екіпажу, що їх супроводжував. Їх відправлять у столичну лабораторію для перевірки на наявність коронавірусу. Такі дослідження робитимуть регулярно, про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов, який прибув у Нові Санжари, де в обсервації вже другу добу перебувають евакуйовані з Уханя люди.

Ситуація поблизу закладу спокійна, порядок забезпечує поліція та Нацгвардія.

А щодо масових протестів, які сталися 20 лютого, – одному з учасників мають сьогодні оголосити підозру та обрати міру запобіжного заходу. Цей чоловік, за попередніми даними, був напідпитку і намагався наїхати на правоохоронців.

До того ж, поліція готує підозри ще шістьом учасникам протестів, які поводилися надто агресивно, зокрема, тротуарною плиткою травмували поліцейських.

Факти ICTV раніше писали про те, що Україна розробила тест-систему для моніторингу крові людей в обсервації – МОЗ.

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