Украина разработала тест-систему для мониторинга крови людей в обсервации – МОЗ

Украина обеспечена тест-системами для качественного мониторинга о наличии коронавируса в крови людей, которые сейчас находятся в обсервации в Новых Санжарах.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль во время брифинга.

– На сегодняшний момент разработано украинскую тест-систему и с помощью этой тест-системы будет проводиться мониторинг каждые три дня. Кроме этого уже было несколько поставок с помощью ВОЗ. Сегодня продолжается таможенное оформление очередной партии иностранных тест-систем, поэтому Украина обеспечена тест-система для того чтобы провести качественный мониторинг наличия коронавируса в крови людей, которые сейчас находятся в обсервации, – сказал он.

По его словам, тест-системы изготовлены в соответствии с мировыми стандартами.

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Напомним, 20 февраля в Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Уханя, после чего они прошли медицинский осмотр, и были вывезены в медицинский центр в поселке Новые Санжары.

Местные жители блокировали дорогу и устраивали стычки с полицией, но эвакуированных людей удалось доставить в медицинский центр.

Правоохранители перешли на усиленный режим патрулирования в Новых Санжарах.

Фото: МВС