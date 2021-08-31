Зруйновані будинки й 2 млн людей без світла: у США рахують збитки від урагану Іда
У штаті Луїзіана в США збитки від урагану Іда попередньо оцінюють в $10 млрд.
Наразі багато територій затоплені. Рятувальники на човнах намагаються дістатися до потерпілих, які опинилися в пастці.
Під натиском вітру не встояли десятки будинків. Зокрема, на купу уламків перетворився дім легендарного джазмена Луї Армстронга в Новому Орлеані.
Без світла залишилися близько 2 млн людей. На переконання експертів, для відновлення енергопостачання знадобиться щонайменше місяць.
– У нашому і без того складному житті додалося стресу. Однак ми любимо це місце попри всі негаразди. Тож залишимося й відбудуємо його, – зауважує житель Луїзіани Вейн Темплет.
Ураган Іда дістався узбережжя Луїзіани в неділю, 29 серпня. Через стрімке наближення стихії місцева влада не встигла евакуювати 390 тис. осіб.
Людей закликали полишати домівки самостійно або ж готуватись до тривалих відключень електроенергії.
Іда вразив Луїзіану того ж дня, що й ураган третьої категорії Катріна 16 років тому. Тоді прорвало дамбу й затопило Новий Орлеан. Кількість жертв оцінили в 1,8 тис. осіб.
29 серпня потужність Іди досягла четвертої категорії із п’яти можливих.
Іда змусив найдовшу річку США Міссісіпі потекти в зворотній бік. Катріні 16 років вдалось лише деінде змінити напрямок руху течії.
Зараз шторм Іда ослабнув і рухається на північ. У штаті Тенессі виникла загроза підтоплень.
Поки влада підтвердила загибель однієї людини, проте кількість жертв може зрости.
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